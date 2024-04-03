UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “en adaletsiz vergi türü” olan “dolaylı vergi payını” sürekli arttırırken, emlak vergisine dokunmadığını belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 200 bin TL kira getirisi olan bir dairenin emlak vergisinin sadece 200 TL olduğuna dikkat çekti.

Şenkul, Girne Belediyesi olarak, emlak vergilerinin payının arttırılması gerektiğini vurguladı, belediye olarak bu gelirle okullara katkı yaptıklarını ifade ederek, “emlak vergisi niye en adil vergi diye tanımlanır? Çünkü emlakı yani bir serveti olan öder, olmayan ödemez” dedi, hükümetin; “En adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergileri artırarak, kazanandan toplayamadığı vergiyi, dar gelirlinin de sırtına yüklediğini” ifade etti.

Hükümete seslenen Şenul, “Vatandaşınızı korumayı bırakın, ezilmesine sebep olacak işlere imza atıyorsunuz, lütfen farklı seslere de kulak verin artık” dedi.

Murat Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“En adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerin payı bütçe içinde sürekli artarken:

Emlak vergisi gibi en adaletli vergi türüne dokunulmuyor.

Yıllık 200 bin TL kira getirisi olan bir dairenin emlak vergisi 200 TL.

Peki, emlak vergileri kimin bütçesine gidiyor?

Belediyelerin.

Artıp artmayacağına kim karar veriyor?

Merkezi İdare.

Peki, Belediyeler bu gelir ile ne yapıyor?

Örnek verelim Girne Belediyesi emlak gelirlerinin tümünü okulların ihtiyaçlarına ayıracağını açıkladı.

Özetle emlak vergisi komik bir oranda tutularak okullara Belediyelerin yapacağı katkıların da azalması sağlanıyor.

Peki, emlak vergisi niye en adil vergi diye tanımlanır?

Çünkü emlakı yani bir serveti olan öder, olmayan ödemez.

Çok basit bir düzenleme ile ilk konutlardan emlak vergisi alınışmaması sağlanıp, sadece özel lüksü ya da bu işin ticaretini yapanlardan bu vergi alınabilir.

Alın size düşük gelirli olan ama tek bir evi olan vatandaşın emlak vergisinden muaf tutulmasının yolu.

Peki, bizim merkezi idareler ne yapıyor?

En adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergileri artırarak, kazanandan toplayamadığı vergiyi, dar gelirlinin de sırtına yüklüyor.

Benim aklım, vicdanım bunu kabul etmiyor.

Belki sessiz durup bu belediye başkanı işi değil deyip yazmamam lazım ama yapım gereği haksızlığa ve adaletsizliğe sessiz duramam.

Buradan hükümete sesleniyorum farkında mısınız bilmiyorum ama:

Vatandaşınızı korumayı bırakın, ezilmesine sebep olacak işlere imza atıyorsunuz, lütfen farklı seslere de kulak verin artık.”