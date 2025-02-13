"Vatandaşın elektriğini kesiyorsunuz, Başbakanlık ve cami borcunu neden ödemiyorsunuz?"

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakanlık Dijital Veri Merkezi'nin 20 milyon TL, Hala Sultan Camii'nin ise 3,5 milyon TL elektrik borcu olduğunu açıkladı.

Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak, vatandaşların elektrik borçları nedeniyle kesintiye uğratıldığını ancak devlet kurumlarının yüksek miktardaki borçlarına rağmen aynı uygulamanın yapılmadığını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, Başbakanlık Dijital Veri Merkezi'nin 20 milyon TL, Hala Sultan Camii'nin ise 3,5 milyon TL elektrik borcu olduğunu açıkladı. Tuğcu, “Sayın Başbakan Ünal Üstel, vatandaşın 675 TL bakiyesi varsa elektriğini kesiyorsunuz. Size bağlı bu iki kurumun borcunu neden ödemiyorsunuz ya da kesmiyorsunuz? Başbakanlık Dijital Veri Merkezi ve Hala Sultan Camii’nin borçları neden görmezden geliniyor?" diye sordu.