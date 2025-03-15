“Vatandaşa re'sen vergi, kara paraya muafiyet"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın UBP-DP-YDP hükümetinin, 31 Aralık 2025’e kadar yurt dışında bulunan kara paraların yüzde 3 vergi ödenerek ülkeye sokulmasını öngören bir yasa tasarısını Meclis’e gönderdiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, Maliye Bakanlığı’nın esnaf, üretici ve kendi öz kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışan iş insanlarına re’sen vergi gönderdiğini vurguladı, "Kara para aklama yuvası haline gelmişiz de haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

Barçın, hükümete yönelik eleştirisini "Az kaldı gidiyorsunuz, size asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.