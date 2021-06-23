“Vardık, Varız, Var Olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eylemlerine Lefke'den başladı.

Partililer, sloganlar atarak yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Eyleme Genel Sekreter Erdoğan Sorakın'ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.

CTP lideri Tufan Erhürman dünkü basın toplantısında, "İrademize sahip çıkıyoruz, vesayeti reddediyoruz" demişti.

Kalabalık, "Bu Memleket Bizim Biz yönetelim", "Birlik, Mücadele Dayanışma", "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganları attı.

Fotoğraflar: Burçin Aybars