CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, sağlığın çeşitli nedenlerden dolayı daha da kötüye gittiğini söyleyerek, “Sağlıkta perspektifimizi derinleştirmemiz gerek” dedi.

İncirli, geçtiğimiz yıl sağlık bütçesiyle ilgili konuşmasına da atıfta bulunarak, dejavu yaşadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in “Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çektik” yönünde açıklaması olduğunu belirten İncirli, 2025 bütçesinin rekor açıkla tamamlanacağını söyledi.

Kontrolsüz nüfus artışının sağlığa etkisi üzerine konuşan İncirli, hükümetin hala nüfus sayımından kaçındığını belirtti.

Yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında ifade edilen nüfusun gerçekten çok uzak olduğunu rahatça görülebildiğini kaydeden İncirli, “Nüfus tartışmalarını artık bitirmeliyiz. Var gücüyle yoğun bakım sevki yapan bir sağlık sistemimiz var…Yataklar yetmiyor…” dedi.

Erken ölümlerle ilgili de konuşan İncirli, “Hastalıklara karşı savaşı kaybediyoruz. Bazı şeyleri düzeltmediğimiz sürece bunları konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl genç bir anne, bu yıl da bir bebek öldü…” dedi.

Acil servis başvurularına da değinen İncirli, bu yıl acillerde 225 bin hasta görüldüğünü, kodlara göre bunların yüzde 60’nın acil hasta olmadığını belirterek, rakamların acillerin yükünün ne kadar ağır olduğunu gösterdiğini belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, erken ve doğru tanıya ulaşılması için laboratuvarlarda, radyolojide ve ilgili branşlarda yetkin insanların görev yapmasının önemine değindi.

Hastaların tetkiklere ulaşma süresini kısaltmak gerektiğini belirten İncirli, zamanında ve etkili müdahaleyle insanların ölümden, kalıcı sakatlıklardan döndürülebileceğini söyledi

16 yıl Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda çalıştığını anımsatan İncirli, “İnsanların üzerinde o kadar iş yükü var ki hatalar olabilir. Hata bildiriminin yolunu açmalıyız. İnsanlar bunları korkmadan söyleyecek ve biz de önlemler geliştireceğiz” dedi.

Hasta Hakları Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiğini de belirten İncirli, sağlıkla ilgili yasalar konusunda her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık bütçesinin yüzde 10’unun sevklere ayrıldığına işaret ederek, “Bu muazzam bir rakamdır” diyen İncirli, sevklerde büyük payını kanser için çekilen pet ve yoğun bakım yataklarının olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlikler olduğunu, zaman zaman sağlık hizmeti alacak insanlar arasında ayrım yapıldığını belirten İncirli, transfobi ve homofobiye dikkat çekti.

Sağlık Bakanının yeni doğanda yaşananlarla ilgili süreci yönetemediğini belirten İncirli, “Yeni doğan ünitesinde yaşanan skandalla ilgili çok büyük hatalar yaptınız. O dönemde bir liderlik ortaya koyamadınız. Basın açıklamalarıyla insanların güvenini tesis edemediniz. Daha sonraki uygulamalarla birlikte hastanedeki çalışma barışını bozdunuz. Hem çalışanların hem de hastaların sağlık sistemine olan güvenini iyice zedelediniz. İnsanlar size öfkelidir ve kızgındır" dedi.

İnsanların hastaneye gitmekten kaçındığını ve hastanelere güvenin sarsıldığını savunan İncirli, bunun sağlığı geriye götüreceğini belirtti. “Sağlık sisteminin yanlışları, hataları ve yoğunluğu nedeniyle Kıbrıslı Türkler hastaneye gitmek istemiyor, bu insanların hayatına mal oluyor” diyen İncirli, Sağlık Bakanlığı’na 200 küsur insanın istihdam edildiğini ancak ameliyathaneye hasta götürecek eleman bulunamadığını söyledi.

Depreme değinen, önceliğin depreme hazırlık olması gerektiğini belirten İncirli, Lefkoşa’ya acil bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini vurguladı. İncirli, Girne’de açılan askeri hastane ile değerlendirmede bulunarak buradaki hekimlerin Tabipler Birliği’nin yasasına uygun olarak çalışması gerektiğini belirtti.

İlaç eksikliği konusuna da değinerek, “Bu kontrolsüz nüfusa depolar dolusu ilaç getirseniz de yetişemezsiniz” diyen İncirli, planlama yapılması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.