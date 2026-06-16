Vance: Trump, ABD-İran anlaşmasını Cuma gününden önce açıklayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Haziran'da İran ile savaşı bitirmesi beklenen anlaşmanın halihazırda imzalandığını ve detaylarının "çok yakında" kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Ardından Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın ön anlaşmayı Cuma gününden önce açıklamaya karar verebileceğini söyledi.

Vance, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını (MOU) "yaklaşık bir buçuk sayfa" ve "çok genel" bir belge olarak tanımladı.

Fransa'daki G7 toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada Trump, "Şunu söylemekten büyük mutluluk duyuyorum; anlaşma tamamen imzalandı" dedi.

Trump 16 Haziran Salı günü de Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin de katılacağı İran konulu özel bir oturuma ev sahipliği yapacak olan Fransa'daki G7 zirvesine katılıyor.

Bundan önce ABD'li yetkililer, mutabakat zaptının Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf tarafından elektronik olarak imzalandığını söylemişti.

Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Trump, detayların muhtemelen imza töreninden sonra açıklanacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın da aynı gün açılacağını ekledi.

Mutabakat zaptının bir barış anlaşmasından çok, sonraki adımda geçilecek zorlu müzakereler dizisinin genel çerçevesini ortaya koyduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı, anlaşmanın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini içermediğini belirtti.

Ancak BBC'ye konuşan bir üst düzey ABD'li yetkili, İran'ın nihai bir barış anlaşması kapsamında nükleer programından vazgeçmeyi kabul etmesi hâlinde, yönetimin İran için bazı yaptırım hafifletmeleri seçeneklerini değerlendireceğini söyledi.

İran'da devlete ait IRIB ajansına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mutabakat zaptının düzgün şekilde uygulanması halinde İran için "onurlu bir belge" olarak görüleceğini söyledi.

Buna ek olarak Pezeşkiyan'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin %90'ının anlaşma lehinde oy kullandığını ve ayrıntıların "uygun zamanda" onaylanacağını söylediği aktarıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan (Navcent) 15 Haziran günü öğleden sonra denizcilere ve gemi sahiplerine yönelik yayımlanan bir duyuruda, "İran limanlarına yönelik askeri ablukanın yürürlükte kalmaya devam ettiği" belirtildi.

Navcent, ablukasının "19 Haziran 2026 için planlanan ABD-İran ateşkes anlaşması takviminin uygulanmasına kadar" süreceğini bildirdi.