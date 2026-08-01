Derviş Çiko’ya Kekilli sürprizi

YENİDÜZEN’in ‘Yollarda bizi görün’ manşetli özel haberi ile gündeme taşıdığı Derviş Çiko, ailesiyle verdiği hayatta kalma mücadelesini anlatmış ve birçok insana sesini duyurmayı başarmıştı. Herkesin bir gün bu durumda olabileceğini hatırlatan Çiko, engelli bireylerin yollarda yaşadığı zorlukların altını çizerek, ‘yollarda bizi görün’ çağrısında bulunmuştu.

Murat Kekilli’nin kendisini evinde ziyaret ettiği anları sosyal medyasına taşıyan Çiko, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Diş doktoru yeğeni olan İsmail Çeler’in girişimiyle, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in aracılık ettiği buluşmada Kekilli, Çiko’ya evinde mini de bir konser verdi.

Çiko, Kekilli’nin ziyaretini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Diş doktoru yeğenim İsmail Çeler. Çok büyük Murat Kekilli hayranı olduğumu bildiği için bana sürpriz yaptı ve Murat Kekilli’yi evime getirdi. Çok teşekkür ederim yeğenim. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek Başkanımada teşekkür ederim. Hayalim gerçek oldu en büyük hayalimdi…”