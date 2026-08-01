“Kıbrıs'ta çözüm için uluslararası konjonktür önemli bir fırsat sunuyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli bir fırsat penceresi oluşturduğunu belirtti.

Toros, uluslararası ilişkilerde bazı dönemlerde uzun yıllar ortaya çıkmayan fırsatların aynı anda oluşabildiğini ifade ederek, bugün Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeniden gelişen stratejik diyalog, Avrupa'nın değişen güvenlik ihtiyaçları, Doğu Akdeniz'de güvenlik, enerji ve ortak refah ekseninde şekillenen jeopolitik gelişmeler ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda yeniden inisiyatif üstlenmesinin bu dönemin işaretleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin tek başına Kıbrıs sorununu çözmeye yetmeyeceğini vurgulayan Toros, ancak birlikte değerlendirilmeleri halinde kapsamlı çözüme yönelik yeni bir siyasi ivme oluşturabilecek uluslararası zemini güçlendirdiğini ifade etti.

Bu dış dinamiklerin, Kıbrıs çözüm müzakerelerini aciliyet duygusu içerisinde sonuç odaklı bir zemine taşıyabilecek nitelikte olduğunu belirten Toros, bunun Kıbrıslı toplumların ortak geleceğine hizmet edecek önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yalnızca Kıbrıs halkının yararına olmayacağını ifade eden Toros, böyle bir çözümün Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve ortak refah temelinde iş birliğini güçlendireceğini, ayrıca Avrupa ile Türkiye arasında güvene dayalı yeni bir stratejik ortaklık kültürünün gelişmesine ve jeopolitik ilişkilerin yeniden şekillenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Toros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretiyle başlayan sürecin çok boyutlu diplomasiye yeniden alan açtığını ifade ederek, bu fırsatın değerlendirilebilmesinin tüm tarafların eş zamanlı olarak ortaya koyacağı siyasi vizyon, cesaret ve ortak gelecek iradesine bağlı olduğunu kaydetti.