Erhürman’dan 5+1 sürecine dair açıklamalara tepki: "Her şey var, bir ciddiyet eksik!"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu ve 5+1 gayriresmî zirve hazırlıkları sürecinde adanın her iki yanında sergilenen bazı siyasi tavırları eleştirdi.

Süreçte şov ve manipülasyonların öne çıktığını vurgulayan Erhürman, yapıcı bir tutum ve ciddiyet çağrısında bulundu.

​

"Fotoğraflar ve tribüne açıklamalar öne çıkıyor"

​Paylaşımında hem kuzeydeki hem de güneydeki siyasi aktörlerin iç politikaya yönelik söylem ve davranışlarını hedef alan Erhürman, samimiyetten uzak hamlelerin sürece fayda sağlamadığına dikkat çekti. Erhürman, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

​"Her türlü 'atraksiyon' var! :) Güneyde, kuzeyde fotoğraflar, fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler, 'küçük dağları ben yarattım, büyükler babamdan miras' halleri, ezberler, iç politika için manipülasyonlar, daha neler neler..."

​"Açık metinler yorum yoluyla değiştirilmek isteniyor"

​Özellikle 5+1 toplantısının hazırlık sürecine ilişkin belgelere ve açıklamalara değinen Erhürman, bizzat muhatapları tarafından teyit edilmiş net metinlerin bile eğilip bükülmeye çalışıldığını vurguladı:

​"5+1'in hazırlıkları ile ilgili, hem de açıklayan tarafından teyit edilmiş apaçık metinleri 'yorum yoluyla' değiştirme çabaları. Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik!"

"Rehberimiz halkımızın çözüm iradesi"

​Gündemdeki siyasi manevraların kendi duruşlarını etkilemeyeceğini belirterek mücadelelerini ciddiyetle sürdüreceklerinin altını çizen Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Güneyde de, kuzeyde de hangi 'atraksiyon' olursa olsun bizim için değişen hiçbir şey yok! Halkımızın çözüm iradesi ve halkımıza verdiğimiz sözler rehberimiz. Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak, çok çalışarak, ciddiyetle yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımız için..."