'HMAS TEAL Denizcilik Müzesi’ ziyaretçi kabulüne başladı

Birleşik Krallık ve Avustralya Kraliyet Donanmalarında uzun yıllar görev yapan ‘HMAS TEAL’, müze olarak Girne Turizm Limanı’nda ziyaretçi kabulüne başladı. 1994 yılında Kıbrıs'a getirilen ve uzun yıllar boyunca Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri'nin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan HMAS TEAL, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin katkılarıyla Girne Turizm Limanı’nda Denizcilik Müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 1 Ağustos’ta açılışı gerçekleşen müzede bir araya geldi.

Denizcilik tarihi ve sanat aynı çatı altında

Girne Turizm Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan HMAS TEAL Denizcilik Müzesi, Akdeniz'in binlerce yıllık denizcilik mirasını, Kıbrıs'ın liman geçmişini, ticaret yollarını, deniz savaşlarını, balıkçılık kültürünü ve denizcilik teknolojilerinin gelişimini zengin koleksiyonlarla buluşturuyor.

Müzede tarihi haritalar, arşiv belgeleri, navigasyon cihazları, özgün denizcilik objeleri ile deniz temalı çağdaş sanat eserleri bir arada sergileniyor. Geminin köprüüstü, yaşam alanları, makine dairesi ve güverteleri ise aslına uygun şekilde düzenlenerek tematik sergi alanlarına dönüştürüldü. Böylece ziyaretçilere, denizcilik tarihini, kültürel mirası ve sanatı aynı mekânda deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul:

“Denizcilik Müzesi Girne’ye değer katacak”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Turizm Limanı'nda hayata geçirilen Denizcilik Müzesi hakkında yaptığı açıklamada “1 Ağustos gibi önemli bir günde Sayın Dr. Suat Günsel'in nazik davetiyle, kentimize önemli değer katacağına inandığım Denizcilik Müzesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Turizm Limanı'nda hayata geçirilen bu projeyi özellikle tüm okullarımızın ziyaret programlarına almalarını tavsiye ediyorum.” dedi. Şenkul, nazik daveti dolayısıyla Dr. Suat Günsel'e teşekkür ederken, müze ziyareti sırasında Dr. Günsel'in doğum günü olduğunu öğrendiğini belirterek, “Bu vesileyle kendisine mutlu, sağlıklı ve nice yıllar diliyorum.” ifadelerini kullandı.