Kadın pencereden atlayarak ağır yaralandı

Doğancı'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 06.30 sıralarında Ö.Y. (E-18), birlikte yaşadığı C.F. (K-48) ile ikametgâhlarında çıkan tartışma sırasında C.F.'yi ciddi şekilde darp etti.

Açıklamada, C.F.'nin kendisini korumak amacıyla yatak odasına kilitlendiği, ancak Ö.Y.'nin kapıyı zorlaması üzerine içeri gireceğinden endişe ederek yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden aşağı atladığı belirtildi.

Olay sonucu ağır yaralanan C.F., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bel kemiğinde kırık ve beyin kanaması teşhisiyle beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ö.Y. tutuklanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.