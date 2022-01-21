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  3. Vakalarda düşüş: 445 yeni vaka
Vakalarda düşüş: 445 yeni vaka

Vakalarda düşüş: 445 yeni vaka

"Toplam 19.627 test yapıldı, 445 pozitif vakaya rastlandı, 862 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.626 olup, 445 pozitif vakaya rastlanmış, 862 kişi taburcu edilmiştir.

194 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 76 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.627      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 445  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 445  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 862  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452

Toplam Vaka Sayısı: 49.679     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5462     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1833

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486        

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626    

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202

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