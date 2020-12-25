“Vakalara yönelik gerekli önlemler alındı, kapanmayı düşünmüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, BRT’nin Kuruluş Yıldönümü kapmasında düzenlenen özel yayında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. BRT’nin kamu yayıncılığı açısından değerine ve önemine vurgu yapan Saner, ülkede bilişim ve iletişim altyapısını güçlendirerek, kitlesel iletişimi, Kıbrıs Türk Halkının sesini tüm dünyada daha geniş kitlelere duyurmak istediklerini ifade etti.

Güncel konularda ise Saner, 2020 yılını değerlendirirken, Dünya ile mukayesede ekonomikte sağlık açısından etki oranımız minimum düzeyde… Covid başarısı nedeniyle bir önceki hükümeti kutlamak gerekir. Rekabet üstü bir değeri var. Bu değeri, değerlendirmek için hükümeti kurduğumuzun ertesi günü 6 bakan ve PGM ile çözüm önerilerini konuştuk. Kısa süreli turizm ve öğrencilerin gelişi ya da ülkede konutu bulunanları ele aldık. Fizibilite çalışmaları değerlendirdik. Önümüzdeki hafta detaylarını paylaşacağız” dedi.

Charter ve tarifeli seferleri için enine boyuna yol haritası belirleyeceklerini vurgulayan Saner, ama emniyet mensuplarını da mutlaka devreye koyacaklarını söyledi.

Öğrencilerin gelişi için Üst kurulunun karantina süresi doğrultusunda, 30 bin öğrenci hedeflediklerini açıklayan Saner, “Ekonomik anlamda ciddi kapasite olacaktır. Karantina için 50 milyon harcama ama 800 milyon TL geri dönüş potansiyeli vardır. Öncelik sağlık diyoruz Sağlık Üst Kurulunun görüşlerini hiçbir şekilde aksatmadan ancak ekonomiyi de atlamadan bu işleri hep birlikte başarma sorumluluğumuz var. Çünkü bugüne kadar sağlık kurulu üyelerimizin almış olduğu ve sağlık Bakanlığımızın başkanlığında yapılan çalışmaları taktir ettiğimi çok net ifade etmek istiyorum. Onlarla birlikte aynı kararlılıkla ve ayni tempoda çalışarak ancak bu ülkeye ekonomisini de bir şekilde ki bunlar sadece sağlık bakanımızla da müsteşarı tartışmış konulardı, onun için rahat söyleyebiliyorum oradan alınacak kararlar doğrultusunda atacağımız adımlarla tüm bunları başarabileceğimizi yürekten inanıyorum. Bunu da çok kısa sürede yapmaz zorunluluğumuz var. Çünkü öğrencilerin ikinci dönemi şubat Ayı’nın sonunda başlayacak. Ocak ayı girmeden duyuruları yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Saner, “Turizm konusunda da yerel bulaş 4’e indi. Sağlık üst kurulumuzu burada da kutlamak isterim. Bunun da korunması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz bir kapanmayı düşünmüyoruz. Buradan açıkça söyleyeyim” diye ekledi.

Üst kurulun kararının kendileri için esas teşkil ettiğini, onların hilafına bir şey yapmalarının sözkonusu olmayacağını vurgulayan Saner, “ancak onların da bizimle aynı mantıkla hareket ed3ceklerine inanmak istiyorum. Herkes görüşünü ortaya koyacak. Onlar da bu ülke insanıdır. Ülkenin ekonomisinin daha iyi yerlere girmesini isteyeceklerdir. Ben onların adına bir şey söyleyemem. Bir Başbakan olarak onlara konuları tartışarak, onların istediği koşulları sağlayabileceğimiz takdirde, gerekli ekonomik açılımları yapmak istediğimizi söylemek isterim. Burada kimseyi kırmadan ama ekonomiyi de güncel tutarsak yola devam etmek durumundayız. Kurul ile görüleceğim ve tanışacağım. Tehdit ve tehlike görürsek, üst kurul kararlarını elbette dikkate almak zorundayız” şeklinde konuştu.

Yılbaşında kapanıyor muyuz sorusu üzerine Saner, “İç bulaş sayısı 4. Şu anda rakamlar düştü. Alınan önlemlerle, çözüm önerileri ile sağlığı koruyarak, sağlığı riske atmadan, ekonomiyi de koruyarak bu ince çizgiyi sürdürmek zorundayız. Bu rekabet değerini, dünya çapında duyurmak gerekir” dedi. Hükümet içinde konuyla ilgili farklı görüşlerin olduğunu ifade eden Saner, ikisini bir ar arada tutmanın ve birlikte karar almanın önemine vurgu yaptı. Hükümetin Ankara’daki temasları sırasında 13. Maaşın neredeyse hiç konuşulmadığını ifade eden Saner, toplamda 890 milyon TL’lik kaynağın, KKTC’nin ekonomik ve mali yapısı için çok önemli olacağını söyledi.