“Vaka Üstüne Vaka” galası yapıldı

Murat OBENLER

Yerli yapım polisiye-suç-gizem üçlemindeki “Vaka Üstüne Vaka” filminin galası 14 Aralık Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapıldı. Saat 20.00’de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda salgın tedbirleri çerçevesinde yapılan gala gösterimine film ekibi ile birlikte sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Ogan Güntem’in senaryosunu yazdığı ve Mustafa Ersenal, Mustafa Benter, Mahmut Ersin Altay’ın ortak yönetmen olarak yer aldığı “Vaka Üstüne Vaka” filminin yapımcılığını Oya Kutsal üstlendi.

Yönetmen Yardımcılığını Ahmet Benter’in, Set Amirliğini Ruslan Elizade’nin, Makyözlüğü Leyla Çağ’ın yaptığı filmde geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Başrollerinde Serkan Soyalan, Hamide Gül Dağkıranlar, Asya Eminoğlu ve Ogan Güntem’in yer aldığı filmde Tuğcehan Ören, Evren Mercimekci, Sibel Özmenek, Erkut Coşkuner, Serhat Müderris, İrada Fahri, Seçil Yıldırım, Çağla Kılıç, Maya Kılıç, Ruslan Elizade, Sarp Ulaş Akkaya, Doğukan Kıvılcım Besimler, Oya Kutsal, Aydın Çınaroğlu, Uğurcan Köse, Aykut Gürler, Semra Keçeli, Mete Özdoğdu, Feride Aşık, Eda Kırar ve Sinan Oğuz Demir de rol alıyor. Derman Atik de filmde “konuk oyuncu” olarak yer alıyor.

Filmde bir dizi gizemli cinayeti çözmek isterken bir yandan da bu seri cinayetlerin bir numaralı zanlısı konumuna düşen Serhun komiserin bu sarmaldan kurtularak temize çıkma sürecini anlatıyor. Filmi Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof.Dr.İbrahim F.Benter de izledi.

Kutsal: “ Bu birlik,beraberlik, yardımlaşma olgusundan çok etkilendim ve ben de bu ruhu yaşamak istedim”

Aydın Çırakoğlu’nun sunduğu gecede filmin yapımcısı Oya Kutsal da bir konuşma yaptı. Kutsal konuşmasına “Hayallerin yıkıldığı bir dünyada, hayal kurmaktan korktuğumuz bir ülkede bir grup hayalperestin biraraya gelip yarattığı “Vaka Üstüne Vaka” filmine hoşgeldiniz” diyerek başladı. Oğlu Ogan Güntem’in bir senaryo yazımı ile başlayıp,işin film çekme sürecine evrilmesini, gençlerden oluşan ekibin toplantılar yapması ve büyüklerden de yardım isteyerek, bu desteği de alarak konuyu çekim aşamasına getirmesini açıklayan Kutsal, kendisinin de bu birlik,bütünlük,beraberlik,dayanışma, yardımlaşma olgusundan çok etkilendiğini ve bu ruhu yaşamak için projeye dahil olduğunu kaydetti.

“Bu ülkenin çocukları,gençleri ve büyüklerine güvenmemiz gerekiyor”

Kutsal, “ Bu bir film değil, insanlığa mesaj veren bir sorumluluk projesidir. Bu film bu ülkenin çocuklarına,gençlerine ve büyüklerine güvenmemiz gerektiğini gösteren bir araçtır,birlik ve bütünlük kavramlarının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir filmdir. Bu yapımda filmcilik adına birçok hata bulacaksınız çünkü bu film bir grup hayalperestin amatörce imece usulü yaptığı bir çalışmadır. Herkes emek,inanç ve mücadele ile burada bulunmuşlardır.” dedi.

“Biz filmciliğin sıfır noktası olma iddiamız var.”

Kutsal konuşmasını “Bu ülkede yönetmenlerimiz, oyuncularımız, senaristlerimiz, sesçilerimiz, ışıkçılarımız,kameramanlarımız vs. olmasına rağmen hala daha filmciliğin olmaması bana çok acı veriyor. Bizim filmcilik adına bir iddiamız yok. Biz filmciliğin sıfır noktası olma iddiamız var. Dilerim bu yaptığımız amatör ruhlu işle sıfır noktası oluruz ve bu işi gerçekten bilenler bizi çok daha ileri taşırlar.” diyerek sonlandırdı.

Gecede filme katkı koyan Türkiye’den seslendirme sanatçısı Elif Baysal,iş insanı Özlem Özbekoğlu, Ayşe Gürkan, Osman Cankoy ve Kadir Evre, Ayhan Dolunay ve Raif Esendağlı’ya teşekkür belgeleri verildi. Gece bazı oyuncuların set anılarını anlatması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.