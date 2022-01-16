'Vaatler' lafta kaldı

NE YAZILDI, NE YAPILDI?

> Yeni Ercan Havaalanı, bu hükümet döneminde de faaliyete geçemedi.



>Girne Hastanesi ihale süreci yine tamamlanamadı.



>“İç borç yükünü” azaltma hedefini programa koyan seçim hükümeti kamu maaşlarının yanı sıra 13. maaş ödemesi için de borçlanmaya gitti.



>Hükümet programında; TC ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat bulacağı yazsa da bu yönde hiçbir adım atılmadı.



>İhracatın artırılması ve özellikle e-ticaret altyapısının iyileştirilmesi noktasında gerekli işbirlikleri sağlanacağı ifade edilse de bu yönde çalışma başlatılıp başlatılmadığı duyurulmadı.



>Akaryakıt ve tüp gaz ile ilgili kriz yaşandı, stoklar bitti, kimi istasyonlar kapılarına kilit vurdu.



>Un ithalatına izin verildi, 3 yerli firma üretimi durdurdu.



>Temel tüketim maddeleri dahil birçok ürüne yaşanan stok krizi nedeniyle satış kısıtlaması getirildiği günler yaşandı.



>Asgari ücret mahkemelik oldu.

Ayşe GÜLER

‘Seçim Hükümeti’ olarak 13 Kasım 2021’de güvenoyu alarak, resmen göreve başlayan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programındaki vaatler de lafta kaldı, icraata geçemedi.

Seçim Hükümeti’ döneminde akaryakıttan tüp gaz krizine, temel tüketim maddelerindeki kısıtlamadan un üretiminin durmasına kadar birçok kriz yaşandı, binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret mahkemelik oldu.

Neredeyse her hükümet döneminde ‘hayata geçeceği’ taahhüdü verilen yeni Ercan Havaalanı, bu hükümet döneminde de faaliyete geçemedi.

Girne Hastanesi ihale süreci yine tamamlanamadı.

“İç borç yükünü” azaltma hedefini programa koyan seçim hükümeti kamu maaşlarının yanı sıra 13. maaş ödemesi için de borçlanmaya gitti.

Akaryakıtta kriz yaşandı…

Akaryakıt istasyonlarında ürünler bitti, özellikle Aralık ayından itibaren akaryakıtta kriz gündeme geldi.

Vatandaşlar, benzin alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimi benzin istasyonları kapılarına kilit vurdu.

Ülkede akaryakıt krizi günler sürdü.

Tüp gaz satışında da sorun günlerce sürdü…

Ev tipi tüp gaz da ciddi krizin yaşandığı en önemli ürünler arasındaydı…

Geçtiğimiz güne kadar birçok vatandaş, evine almak için tüp gaz bulamadı.

Yalnızca fiyatlarda değil, ürün tedarikine yönelik de ciddi sorun gündeme geldi.

Ucuzlayacak dendi olmadı…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 22 Aralık’ta TL'nin döviz kurları karşısında değer kazanmasının ardından akaryakıtın ucuzlayacağını belirtse de bu yönde herhangi bir uygulama yapılmadı.

Atun, “Dolar ve akaryakıtın borsa fiyatlarındaki düşüşü takip ediyoruz, düşüş olursa illaki fiyatlara yansıtılacak” dese de bu konuya son noktayı bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu koydu, şu anda tüp gaz ile akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz konusu olmadığını söyledi.

Asgari ücret mahkemelik…

Binlerce emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücret, uzun bir sürenin ardından seçim hükümeti döneminde yargıya taşınmakla gündeme geldi.

Yeni asgari ücret onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlansa da, taraflar arasındaki tartışmalar bir türlü bitmedi.

İşveren tarafı ‘seçim yasakları doğru karar vermeyi engelledi’ iddiasıyla yargı yoluna gitmeye hazırlanırken, hükümet ve işçi kanadı yasaya aykırı bir adım atılmadığını savundu.

Temel tüketim maddeleri satışına kısıtlama…

Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle yeni uygulamalar gündeme geldi.

Bazı marketlerde temel tüketim maddeleri de dahil satışlara kısıtlama getirildi, kimi marketlerde ise raflar boşaldı.

Un ithalatı durdu…

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun un ithalatının serbest bırakıldığı, Türkiye'den un ve unlu mamüllerin ithalatının yapılabileceğini açıklamasının ardından yerli 3 firma üretimi durdurdu.

Ülkede ‘un krizi’ yaşandı, Bakanlık ve firmalar arasında süren görüşmeler sonuç verdi, sorun aşıldı.

NE YAZILDI, NE YAPILDI?

‘Protokol Ocak 2022’de hayat bulacak dendi’ ama…

Hükümet programında; TC ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat bulacağı yazsa da bu yönde de adım atılmadı.

İhracatın artırılması ve özellikle e-ticaret altyapısının iyileştirilmesi noktasında gerekli işbirlikleri sağlanacağı ifade edilse de bu yönde çalışma başlatılıp başlatılmadığı duyurulmadı.

İç borç yükü azaltma hedefi lafta kaldı, arka arkaya borçlanmaya gidildi…

“Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltmak için yapılmış olan ödeme planlamasına devam edilecektir” denilse de hükümet arka arkaya ciddi borçlanmalar yaptı. Programda; Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı tüm dairelerde online hizmetlerin Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacağı yazıldı ancak gerçekleşmedi.

Orta vadeli program yayımlanmadı…

UBP-DP Koalisyon Hükümeti döneminde Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programı’nın yayınlanacağı açıklansa da bu yönde adım atılmadı.

2019 yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler kitabı yayınlanmadı.

2023-2027 yıllarını kapsayacak 5 yıllık kalkınma planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonları oluşturulmadı.

Ercan: Her hükümet programında var ama sonuçsuz

Uzun yıllardır her hükümet döneminde çalışmaların hızlanıp, tamamlanacağı ifade edilen yeni Ercan Havaalanı Seçim Hükümeti programında da yer aldı.

“Yeni Ercan Hava Limanının açılması ile ilgili çalışmalara hız verilecek” denilse de bu projenin hayata geçmesi başka bir hükümet dönemine kaldı.

Başarısızlık öyküsü: Yeni Girne Hastanesi

‘Başarısızlık’ öyküsüne dönüşen Yeni Girne Hastanesi ihale süreci, bu hükümet döneminde de tamamlanamadı.

Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığındaki farklı hükümetler, “sigorta borçları” karşılığı devralınan yarım inşaat hastanenin ihale sürecini bile tamamlayamadı.