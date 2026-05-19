“Basın örgütleri sürece dahil edilmeli”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın yarın Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden ele alınacağı açıklandı.

Kamuoyunda ve medya örgütleri arasında yoğun tartışmalara neden olan yasa düzenlemesinin, medya mensuplarına hapislik dahil cezai yaptırımlar öngördüğüne dikkat çekilen açıklamada, halkın haber alma hakkını doğrudan etkileyen böylesi bir yasanın yeniden değerlendirme sürecine basın örgütlerinin davet edilmemesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yalnızca basın örgütlerinin değil, çalışma alanı doğrudan yasa ile bağlantılı olan kurulun da komitede temsil edilmesinin demokratik katılımcılık açısından gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Meclis komitesinin ve özellikle hükümetin, gelen uyarı ve önerileri dikkate alarak yasada gerekli düzenlemeleri katılımcı bir anlayışla yapması gerektiği ifade edilirken, aksi bir yaklaşımın yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.