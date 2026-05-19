Mehmet Korkmaz'a son veda

Görevi başında dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak kalbine yenik düşen Polis memuru Mehmet Korkmaz için bugün tören düzenlendi.

Dikmen Özel Harekât Müdürlüğü'nde yapılan törene Korkmaz'ın ailesi ve sevenleri ve çok sayıda polis mensubu katıldı.

Mehmet Korkmaz, törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.