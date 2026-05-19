“Ücretsiz hukuki destek vermeye hazırız”

17 Mayıs Onur Yürüyüşü’nün ardından sosyal medyada katılımcılara yönelik artan hakaret, tehdit ve nefret söylemleri üzerine, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri ve eski yargıç Tacan Reynar dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

​Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynar, yaşanan siber zorbalık ve hedef göstermelere karşı mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlanacağını duyurdu.

​"Hukuki değerlendirme ve yönlendirme desteği ücretsiz sağlanacak"

​Açıklamasında, eleştiri sınırlarını aşarak insan onurunu ve kimliğini hedef alan saldırıların cezasız kalmayacağını vurgulayan Tacan Reynar, hukuki süreçlerin başlatılması için açık bir çağrıda bulundu. Reynar, hak ihlaline uğrayan bireylere şu sözlerle destek beyan etti:

​"Nefret söylemine, açık hakarete, tehditlere ve kişilik haklarına saldırılara maruz kalan kişiler için hukuki süreçlerin başlatılması adına destek vermeye hazırız. Hukuki değerlendirme ve yönlendirme desteği ücretsiz şekilde sağlanacaktır. İletişime geçmek isteyenler özel mesaj yoluyla ulaşabilir."

​Mağdurlar için kanıt toplama rehberi: Bunları mutlaka saklayın!

​Reynar, sosyal medyadaki nefret içerikli saldırıların "ifade özgürlüğü" adı altında meşrulaştırılamayacağını hatırlatarak, yasal işlem başlatmak isteyen kişilerin elindeki dijital delilleri koruması gerektiğinin altını çizdi.

​Hukuki sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için saklanması gereken zorunlu veriler şu şekilde sıralandı:

* ​Ekran görüntüsü (Screenshot)

* ​Paylaşımın doğrudan linki (URL)

* ​İlgili kullanıcının adı/kullanıcı adı

* ​Paylaşımın yapıldığı tarih ve saat

​Hangi ifadeler hukuki süreç konusu olabilir?

* ​Açık hakaret ve tehditler,

* ​Şiddet çağrıları ve hedef göstermeler,

* ​İnsanlık onurunu aşağılayıcı ifadeler,

* ​Sistematik nefret söylemleri.

​"Nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir, suçtur"

​Yapılan saldırıların hem Haksız Fiiller Yasası kapsamında zem ve kadih (hakaret) oluşturduğunu hem de Ceza Yasası tahtında suç teşkil ettiğini belirten eski yargıç Reynar, yasal mevzuata şu sözlerle dikkat çekti:

​"Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 171. maddesi (Nefret Suçu) açıkça; nefret saikiyle gerçekleştirilen, kişileri hedef gösteren, aşağılayan, şiddete teşvik eden veya toplum içerisinde düşmanlık yaratmayı amaçlayan eylemleri, söylemleri ve yazıları 'nefret suçu' kapsamında değerlendirmektedir."

​Reynar, "Susmak zorunda değilsiniz. Nefretin normalleşmesine izin vermemeliyiz. İnsan hakları; yalnızca herkes için geçerliyse gerçekten insan hakkıdır" diyerek, ayrımcılığa ve siber lince maruz kalan tüm bireyleri haklarını aramaya davet etti.