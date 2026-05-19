Büyük ikramiye Girne'ye çıktı

Piyangolar Birimi’nin 19 Mayıs 2026 Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu.

6 milyon TL’lik büyük ikramiye, Girne bayisi Olkan Çeken tarafından satılan “70539” numaralı bilete isabet etti.

Bir sonraki çekiliş 15 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Çekilişte büyük ikramiye 3 milyon TL olacak.

Bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, biletler 20 Mayıs 2026 itibarıyla satışa sunulacak.

6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

70539

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68103

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01683 39690

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00520 15135

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15023 26319

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05536 11468 37681 40523 68581

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00965 01686 12176 38376 38601 49734 59064 64446 68398 78593

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02842 02875 11678 11680

12247 12591 23067 28419 36533 38657 39841 57741 62203 78843 79521

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00539 10539 20539 30539 40539 50539 60539 70039 70139 70239 70339 70439 70509

70519 70529 70530 70531 70532 70533 70534 70535 70536 70537 70538 70549 70559

70569 70579 70589 70599 70639 70739 70839 70939 71539 72539 73539 74539 75539

76539 77539 78539 79539

Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12 76

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2 5