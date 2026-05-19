Biri 11 aylık dört çocuk yaralı

İskele-Gazimağusa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında biri 11 aylık bebek olmak üzere dört çocuk yaralandı.

Polis açıklamasına göre kaza, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana geldi. Zehranur K. (30) yönetimindeki MK 830 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi’ni geçtikten sonra sola meyilli virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan araç, tarla içerisinde takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Zehranur K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hacer Ö. (29), Ali Kerem Ö. (11 aylık), Musab Ali K. (4) ve Muhammed Asil K. (3) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali Kerem Ö.’nün kafatasında kırık şüphesi bulunduğu belirtilirken, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildiği açıklandı. Diğer yaralıların tedavilerinin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.