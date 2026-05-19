“Gençlerin geleceğini kendi ülkelerinde kurabildiği bir düzen yaratmak önceliğimizdir”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlerin ülkelerinde kalabilecekleri bir gelecek yaratmanın önemine dikkat çekti.

İncirli açıklamasında, gençlerin kendi ülkelerinde kök salabileceği ve yurt dışında yaşayan gençlerin geri dönmek isteyeceği bir düzen kurmanın sorumlulukları olduğunu belirtti. “Sizi bekliyoruz çocuklar; bu ülkede yeriniz hazır, gelin, kalın diyebilmek için yapmamız gerekenler var” ifadelerini kullanan İncirli, adaletin, liyakatin, özgürlüğün ve eşit fırsatların olduğu bir ülke yaratmanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Gençlerin hayallerini başka ülkelerde değil, kendi memleketlerinde kurup gerçekleştirebildiği bir gelecek için çalıştıklarını ifade eden İncirli, bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İncirli mesajının sonunda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.