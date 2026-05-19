“Yasamada Komite süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü düzenlemesine ilişkin komite sürecinin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin 20 Mayıs’ta Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşüleceği hatırlatılarak, özellikle basın emekçilerini ilgilendiren maddelerin ele alınacağı süreçte basın örgütleri ile ilgili meslek temsilcilerinin toplantıya davet edilmemesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

CTP, komite davetiyesinin ulaşmasının ardından ilgili basın örgütlerinin toplantıya çağrılması yönündeki taleplerini gündeme taşıdıklarını ancak bu çağrının karşılık bulmadığını belirtti. Açıklamada, hükümetin bu tavrının katılımcı ve çoğulcu bir anlayıştan uzak, tek taraflı bir yaklaşımın göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yasama faaliyetlerinin yalnızca çoğunluk iradesiyle değil, ilgili tarafların katkısı, toplumsal meşruiyet ve hukuk devleti ilkeleriyle güç kazandığı vurgulanarak, komite çalışmalarının daha kapsayıcı bir zeminde yürütülmesi çağrısı yapıldı.

CTP, komite davetinin yeniden düzenlenmesi ve toplantının doğru zamanda, doğru zeminde gerçekleştirilmesi yönündeki taleplerini yineledi.