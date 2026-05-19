“CTP’li belediyeler sosyal belediyecilik anlayışıyla fark yaratmaktadır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aralık 2027 Yerel Yönetim Seçimleri için yedi bölgedeki belediye başkan adaylarını duyurdu. CTP’nin belediyecilik anlayışının planlı yönetim, şeffaflık ve sosyal belediyecilik ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirten Kişi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

“CTP belediyeciliği; planlı yönetim, şeffaflık, sosyal adalet, liyakat, mali disiplin ve halkla birlikte karar alma anlayışı üzerine kuruludur.

Bizim belediyecilik anlayışımızda kentler; birkaç kişinin masa başında yönettiği değil, Belediye Meclisi’nin, muhtarların, sivil toplumun, meslek odalarının ve yurttaşların birlikte şekillendirdiği yaşam alanlarıdır.

Bugün CTP’li belediyeler yalnızca altyapı, temizlik, yol ve çevre düzenlemesiyle değil; eğitime, sağlığa, sosyal hizmetlere, kültüre, spora, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere ve dar gelirli yurttaşlara dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla fark yaratmaktadır.

Bu çerçevede ilk etapta, yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz 7 bölgede aday belirleme çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Diğer tüm belediyelerde ise bilimsel veriler, örgüt görüşleri, toplumsal beklentiler ve yerel dinamikler ışığında yürüttüğümüz çalışmalar adım adım devam edecektir.

Aralık 2027 Yerel Yönetim Seçimleri için 7 bölgedeki belediye başkan adaylarımızı gururla kamuoyuyla paylaşıyoruz:

Mağusa Belediyesi: Süleyman Uluçay

Girne Belediyesi: Murat Şenkul

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler

Dikmen Belediyesi: Yüksel Çelebi

Lefke Belediyesi: Aziz Kaya

Mesarya Belediyesi: Ahmet Latif

Çatalköy – Esentepe Belediyesi: Ceyhun Kırok

CTP olarak inancımız nettir:

Yerel yönetim; rantın değil halkın, keyfiliğin değil planlı yönetimin, ayrıştırmanın değil dayanışmanın alanı olmalıdır.

Birlikte yöneten, birlikte üreten ve birlikte güçlenen kentler için çalışmaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim belediyeciliğimizin merkezinde insan vardır.

Kamusal yarar vardır.

Yerel demokrasi vardır.

Halkımızla birlikte, daha güçlü kentlere…”