“Uzmanlar belgeleri inceleyecek, aranan şahıslar var”

Sahte ikamet izni ile Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan iki zanlı “Sahte belge düzenleme ve sahtelemiş belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların verdiği ifadelerde aranan şahıslar olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

“Sahte ikamet iznini muhaceret memuruna verdiler”

Ercan Havaalanında meydana gelen “Sahte belge düzenleme ve sahtelemiş belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar K.F. ve N.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş olayla ilgili bulguları aktardı.

Kiriş, 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15:30’da Ercan Havalimanı’na İstanbul-Ercan seferi ile gelen zanlıların kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni belgelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı.

“Uzmanlar belgeleri inceleyecek”

Polis adı edilenlerin tutuklandığını, tedavüle sürdükleri sahte belgelerin, belge inceleme uzmanlarına verilmesi gerektiğini, ayrıca mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve alınan ifadelerde isimleri geçen şahısların arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.