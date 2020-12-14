AB mali desteğiyle Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen Elektriksel Alan Projesi ücretsiz eğitimlerine yeniden başlandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle nisan ayından bu yana eğitimlere zorunlu ara verildiğine dikkat çekilerek, 2.dönem eğitimlerinin başladığı bildirildi.

Yeni dönemde teorik eğitimlerin “online” olarak verilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada, uygulama gerektiren pratik eğitimlerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak KTEZO Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde yapılmakta olduğu belirtildi.

“TOPLAM MÜRACAAT SAYISI 600 SINIRINA ULAŞTI”

Proje koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade, 8 ayı tamamlanan eğitimlerde toplam müracaat sayısının 600 sınırına ulaştığını bildirdi.

Asilzade, eğitimlere olan yoğun ilgi nedeniyle proje süresi de göz önünde bulundurularak, Covid-19 şartlarında sınıfların kullanımını en asgari seviyede tutmak için gerekli altyapıyı oluşturup uzaktan eğitime geçtiklerini belirtti.

Asilzade, teorik eğitimlerde tamamen “online” sisteme geçildiğini, uygulama eğitimlerinin de seyreltilmiş sınıflarda gerekli tüm önlemler alınarak yapıldığını kaydetti.

“UZMAN PERSONEL AÇIĞINI VE PERSONEL SORUNUNU AZALTMAK İSTİYORUZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam da, sektörde eksikliği hissedilen uzman personel açığını ve istihdam sorununu bu proje ile azaltmak istediklerini belirtti.

Karaçam, projenin hedef kitlesinde olan üye müteahhitlik firmalarının teknik personel kadroları ile meslek lisesi ve yüksekokul elektrik-elektronik bölümü öğrencilerinin ve mesleğe ilgi duyan kişilerin eğitimlere katılarak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin sektörde kalite ve hizmet standartlarının da yükselmesini sağlayacağını ifade etti.

Karaçam, ayrıca eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılara talep etmeleri halinde üye firmalarda iş garantisi sağlanacağını kaydetti.