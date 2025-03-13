“Uzlaşılmış çerçeve dışında kalan hiçbir şeye onay vermeyeceğiz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kıbrıs sorunu ve enerji konularında açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının, uluslararası toplum, BM ve Güvenlik Konseyi tarafından defalarca belirlenen, üzerinde uzlaşılmış, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Letimbiotis özetle, uzlaşılmış çerçeve dışında kalan hiçbir şeye onay vermeyeceklerini vurgularken Cenevre’de yapılacak konferansın hedefinin, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasından başka bir şey olamayacağını söyledi.

Konferansa Kıbrıs Türk tarafının açıklamalarının farkında bir şekilde, gerçekçi ve gerekli ön hazırlıkla katılacaklarını ifade eden Letimbiotis; “BM Genel Sekreterinin bizzat himayesinde gerçekleştirilecek bir çoklu konferansın çok yüksek bir değer ve öneme sahip olduğunu bilerek Cenevre’ye gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Letimbiotis, uluslararası konjonktür ve bölgesel gelişmeler göz önüne alındığında Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgileniyor olmasının Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik çabalarına olan bağlılığını ortaya koyduğunu, Kıbrıs Rum tarafının da bu çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Letimbiotis, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın taleplerinin Kıbrıs Rum tarafının kırmızı çizgisi mi olduğu şeklindeki bir soruya ise “sadece bizim için değil uluslararası toplum için de kırmızı çizgidir” yanıtını verdi.

Kabloyla elektrik projesi beklemede

Gazete bir diğer haberinde ise, Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesinin askıda kalmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Letimbiotis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, projenin, yüklenici firma “ADMİE” tarafından değerlendirilmeye devam ettiğini söylediğini aktardı.

Bir soru üzerine Letimbiotis, bugün Atina’da gerçekleştirilecek olan Yunanistan-Mısır- Kıbrıs Dışişleri Bakanları toplantısında konunun gündeme geleceğine dair bir bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.