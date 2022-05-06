‘Uzlaşı’ hükümeti aranıyor

Fehime ALASYA

Milletvekilleri ‘istikrarlı’ hükümette hemfikir oldu, farklı yollar ortaya koydu…

Vekillerin bir kısmı erken genel seçim ile istikrarlı bir hükümet oluşumuna işaret ederken, kimiyse ‘geniş tabanlı uzlaşı hükümetini’ dile getirdi.

YENİDÜZEN sordu, Vekiller yanıtladı:

“SİZCE NASIL BİR HÜKÜMET MODELİ OLMALI?”

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Uzun vadeli bir icraat hükümetinin kurulamayacağı ortada”

“Şu anda mevcut vekil aritmetikleri dikkate alındığında uzun vadeli bir icraat hükümetinin kurulamayacağı ortada... Bu çerçevede UBP’nin birçok kez hükümet kurmayı deneyip sonuç alamamasıyla birlikte hükümet kurma görevi CTP’ye verilmeli. CTP’nin ise hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi seçime götürmesi gerekmektedir. Bu süreçte seçime gidilmeden önce de seçim yasası değiştirilerek basitleştirilmeli ve Anayasa gereği yapılacak olan yerel seçimler ve genel seçimlerin bir arada yapılması kaçınılmaz son olarak görülmektedir.”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Bir uzlaşı hükümetinin varlığı ülkeyi düzlüğe çıkarabilir”

“Ülkede demokrasi yara aldı. İstifa etmiş hükümetin bu topluma vereceği hiçbir şeyi kalmadı. Seçimlerin de 100 gün önce yapıldığı gerçeğinden de hareketle, hem demokrasi hem de ekonomi krizini ortadan kaldıran bir uzlaşı hükümetinin varlığı ülkeyi düzlüğe çıkarabilir. Bu konudaki samimiyet testini hükümetteki partiler geçer mi bilemiyorum ama kısa vadede yine ülkeyi seçime götürecek bir hükümet toplum menfaatine olmaz”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak:

“…yeter ki istikrarlı olsun”

“İstikrarlı bir hükümet modeli olmalı. Hangi hükümet olacaksa olsun, yeter ki istikrarlı olsun. Hepimizin isteği bu”

CTP Milletvekili Filiz Besim:

“En doğru yol maalesef, üzülerek söylesek de, istemesek de alternatifi olmadığı için erken seçimdir”

“Gelinen noktada şu anki parlamentonun UBP haricinde sağlıklı bir hükümet kurulmayacağına ilişkin bir durum ortaya koyuyor. Bu nedenle erken bir telaffuz, halkın hiç hazır olmadığı durum ama bu noktada ancak bir eken seçim olur. Bunun dışındaki modeller sağlıklı bir icraat hükümeti olamaz. İstikrarsız hükümetler, Meclis’in içine düştüğü durum çok ciddi moral bozukluğuna neden oluyor, güvenimizin yok olduğu sürece sürükleniyoruz. Tek çıkışı demokrasidir. En doğru yol maalesef, istemesek de alternatifi olmadığı için erken seçimdir.”