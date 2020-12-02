“Üzgünüm… 2 Parti süreci baltalamaya yönelik ilkeler ileri sürdü”

4’lü koalisyon Hükümetini oluşturacak partilerin asgari müştereklerde anlaşıp, ülkedeki Hükümet boşluğunu ortadan kaldıracağına samimiyetle inandığını ifade eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, prensipte anlaşılmasına karşın 2 partinin süreci baltalamaya yönelik ilkeler ileri sürdüğü görüşünü belirtti.

“Gördüm ki 2 Parti, CTP’nin sunduğu ve herkesin kabullenebileceği ilkelere ek olarak süreci baltalamaya dönük yeni ilkeler ileri sürdüler” dedi üzüntüsünü ifade etti.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“ÜZGÜNÜM...

4 lü koalisyon Hükümetini oluşturacak partilerin asgari müştereklerde anlaşıp, ülkedeki Hükümet boşluğunu ortadan kaldıracağına samimiyetle inanıyordum.

Gördüm ki 2 Parti, CTP’nin sunduğu ve herkesin kabullenebileceği ilkelere ek olarak süreci baltalamaya dönük yeni ilkeler ileri sürdüler.

Halbuki 5’li yemekte bu süreçte diğer partileri ve onların tabanlarını rahatsız edecek hassas konulara girilmemesi konusunda prensipte anlaşılmıştı.

TDP tarafından ortaya atılan "BM Parametrelerinin kabulü" veya HP tarafından ortaya atılan "Arazi ve Dokunulmazlık" meselesi, bu Hükümetin kurulmamasına yönelik tekliflerdir.

Hele hele CTP Genel Başkanının Başbakan olmamasını talep etmek, absürt bir taleptir.

Vakit geç değildir. 5 li yemekte anlaşılan prensiplere uygun davranılması halinde, bu Hükümetin kurulması işten bile değildir.

Aksi taktirde toplumun keseceği fatura ağır olacaktır.”