Üzerine hava üssü de inşa edilen Türk malı için açılan iade ve tazminat davası reddedildi

Üzerine Baf Havaalanı ve Andreas Papandreu hava üssü inşa edilen Kıbrıs Türk malı arazinin Kıbrıs Türk Malları (yönetim ve diğer konular) Yasası tahtında gasp edildiği gerekçesiyle Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından ortaklaşa açılan dava, Baf Kaza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin, dava masraflarını da davacılara kestiği bildirildi.

Alithia, Hukuk Dairesi tarafından dava hakkında yapılan açıklamayı “50 Milyon Euro Tazminat Talep Edildi… Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Türk Malı Kullanımı Hakkında Kıbrıs Cumhuriyeti Aleyhine Ortak Davası Reddedildi” başlığıyla aktardı.

Habere göre açıklamada dava konusu arazinin, üzerine Baf Havaalanı, “Andreas Papandreu” askerî hava üssü, Rum göçmenlere kendi evlerini inşa etmeleri ve ziraat yapmaları için verilen Kıbrıs Türk malı arazi olduğu belirtildi.

Arazinin mal sahibi Kıbrıslı Türkler, mirasçıları ve Kıbrıslı Rum vasiden oluşan davacıların, dava konusu malın derhal iade edilmesi ve araziye yasa dışı müdahale ettiği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 50 milyon Euro tazminat ödemesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başsacılığı’nın “davalılar özel mülkü bir olağanüstü hal durumunu yönetmek için ihdas edilen yasa tahtında tasarrufunda bulunduruyor” görüşünü benimseyen Baf Kaza Mahkemesi’nin, malın iadesi ve tazminat talebi yanında “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin takdir yetkisinin doğru kullanılması maddelerine dayanarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ibret-i âlem olacak şekilde tazminat ödemesi talebini reddettiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin bahse konu malın verilmesi ve Kıbrıslı Rum vasiye devredilmesi talebini “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yasa dışı müdahale ve davacıların insan haklarını ihlali olmamıştır” gerekçesiyle reddetme kararının “doğruluğuna”, dava masraflarının da davacılar tarafından ödenmesine hükmetti.

Politis haberi “Kıbrıs Türk Malları… Tazminat Davası Reddedildi” başlığıyla aktardı.