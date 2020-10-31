Üzerinden ve aracından uyuşturucu çıktı

Mağusa’da, bir alışveriş merkezinin oto park yerinde, polis tarafından aracında ve üzerinde arama yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Y.A.S. (E-22) tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE CİDDİ DARP: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün akşam bir ikametgaha gelen S.M. (E-30) ve B.Y. (E-24), aralarında sorun bulunan konu ikametgahta sakin Zohaib Ali ve Faisal Afzal’ı ciddi şekilde darp etti ve Faisal Afzal’ın sağ elini kırdı. Ayrıca S.M. ikametgahta bulunan Shahzaib Ali’ye şiddet tehdidinde bulundu. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.