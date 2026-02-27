Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk toplumunun “dünyadan izole edilmesi politikalarının mimarı olan zihniyet” tarafından aşağılanıp dönüştürülmek istendiğini belirterek, bugün saat 14.00’te TC Elçiliği önünde olacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk toplumunun yıllarca varoluş mücadelesi vererek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasal eşit ortağı olduğunu vurgulayarak, “dünyadan izole edilmesi politikalarının mimarı olan zihniyetin bugün bu toplumu aşağılayıp dönüştürmek, zenginliklerini, kurumlarını yok etme dayatmasını kuklaları aracılığıyla ileri götürmek istediğini” belirtti.

Açıklamada, “Adamızın kuzeyini çetelerin, kaçakçıların, hırsızların, sermayenin barınağı durumuna getiren, uluslararası hukuk dışına iten, toplumu fakirleştirerek yozlaştıran, mafya düzenine, ideolojik tarikatlara, soyguncu şirketlere mahkum eden AKP rejimini reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sendika, “ne yama ne rehin” iradesini yinelediklerini belirterek, bu doğrultuda mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.