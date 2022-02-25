Uyuşturucudan tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk’ün iş birlikçisi olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin önceki gün, 35 yaşındaki Kamerunlu siyasi sığınmacıyı, uyuşturucudan tutuklanan 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün iş birlikçisi olduğu iddiasıyla tutukladı.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın dün Lefkoşa’nın güneyindeki Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiğini; ikametgahında yapılan aramada da Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda bulunanlarla benzeyen yeşil bitki materyali tespit edildiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili başka tutuklamaların da olacağı, çünkü Kamerunlu kadının bu kadar büyük miktardaki uyuşturucuyu tek başına dağıtmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Gazete, polisin Kıbrıslı Türk’ün telefon kayıtlarını da incelediğini ve uyuşturucuyu teslim alacak olan kişiyle ilgili bilgilere ulaştığını belirtti.