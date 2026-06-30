“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun güçlenmesini önemsiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yasa Tasarısı üzerine konuştu. “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu devletin en önemli kurumlarından bir tanesidir ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşunda en temel unsurlardan bir tanesidir” diyen İncirli, kurumun zaman içinde çeşitli sorunlar yaşadığını da belirtti.

“CTP, yasa çalışmalarına en başından itibaren katkı koydu”

İncirli, teşkilat yapısının güçlendirilmesi, çalışanların uzun yıllardır beklediği özlük haklarının iyileştirilmesi ve kurumun mali özerkliğinin desteklenmesine yönelik düzenlemelerin önemine işaret ederek “CTP olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun güçlenmesini, çalışanların özlük haklarını telafi edecek düzenlemelerin yapılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca bu yasayla BRTK’nın mali özerkliğini kazanabilmesi için önemli bir adımda atılıyor” şeklinde konuştu. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yasa çalışmalarına başından itibaren katkı sunduğunu belirten İncirli, yapılan düzenlemelerin BRT’nin kurumsal yapısını güçlendirecek adımlar içerdiğini kaydetti.

“Yasama faaliyetlerinde mali etki analizleri göz ardı edilmemeli”

Konuşmasında yasa tasarılarının hazırlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, Meclis’in bundan sonraki çalışmalarında mali etki analizlerine çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. “Yasama faaliyetlerinde mali etki analizleri göz ardı edilmemeli” ifadelerini kullanan İncirli, alınacak her kararın piyasa üzerindeki etkisinin önceden değerlendirilmesinin sağlıklı yasa yapım sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti. BRT Yasası özelinde değil, genel bir ilke olarak bu hassasiyetin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, özellikle ekonomik sonuç doğuracak düzenlemelerde kapsamlı analizlerin yapılmasının hem Meclis’in hem de kamunun yararına olacağını ifade etti. İncirli, konuşmasını Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasa Tasarısı’nın BRT çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.