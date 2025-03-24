UTTS Antalya Montaj Sürecinizi Kolaylaştıracak Püf Noktaları

UTTS Antalya montajı için Darphane tarafından yetkilendirilmiş servis arıyorsanız TURPAK'ı güvenle tercih edebilirsiniz. Antalya'nın farklı lokasyonlarında, profesyonel ekibi ve 7/24 müşteri hizmetleri ile yanınıza olan TURPAK ile Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kolayca geçiş yapabilirsiniz.

1 Ocak 2025'ten itibaren ticari araçların akaryakıt alımlarında zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, Temmuz 2025'ten itibaren sıfır araçlarda da zorunlu hale geliyor. Kısa bir süre sonra hepimizin hayatında önemli bir yer edinecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni basit şekilde tanımlamamız gerekirse, otomatik akaryakıt sistemi diyebiliriz. Akaryakıt alımında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Aracınıza takılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile tüm akaryakıt istasyonlarında plakanız tanınır ve faturalandırma işlemlerinizde kolaylık sağlar. Sistemin amacı kayıt dışı vergi kayıplarının önüne geçmektir.

Sistem, yakıt depo girişlerine TTB cihazı ve akaryakıt pompalarına takılan Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı ile işlev kazanır. Bu elektronik etiket manuel plaka girişlerini ortadan kaldırdığı için hatalı girişlerin de önüne geçer. İşte tam da bu noktada hem vergilendirme hem de bireysel hataların önüne geçmek amacıyla zorunluluk haline getirilmiştir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da tüm ticari araçların 30 Nisan'a kadar geçişini yaptırmaları gerekmektedir. UTTS Antalya montajını hızlıca ve güvenle yaptırmanız için bu rehberimiz size yardımcı olacak.

UTTS Antalya Montajı Öncesinde Sisteme Kayıt Olmalısınız

UTTS Antalya montajı öncesinde sisteme kayıt olmanız gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

UTTS web sitesinden hesap oluşturma: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin resmi web adresine girerek hesap oluşturmalısınız.

'Taşıt Sahibi Başvurusu' sekmesine tıklamalısınız.

TTB'ye başvuru için sizden istenen (şirket bilgileri, iletişim bilgileri vb.) eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelisiniz.

Belgeleri yükledikten sonra cihazın fiyatını ve UTTS Antalya montaj hizmet bedelini içeren ücreti ödemeniz gerekir. Bu ücret araç fark etmeksizin 2.326,21 TL (KDV hariç) / 2.791,45 TL (KDV dahil)'dir.

Başvuru sürecini tamamladıktan sonra ise Darphane'den mesaj ile aktivasyon kodu iletilir. Bu aşama sonrasında artık UTTS Antalya montajı için yetkilendirilmiş servis arayışınıza başlayabilirsiniz.

UTTS Antalya montajı için Darphane tarafından yetkilendirilmiş servis için TURPAK'ı tercih edebilirsiniz. Antalya'nın farklı lokasyonlarında, profesyonel ekibi ve 7/24 müşteri hizmetleri ile yanınıza olan TURPAK ile Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kolayca geçiş yapabilirsiniz.

UTTS Antalya Montajı İçin Servis Seçerken Dikkat!

UTTS Antalya montajı için Darphane tarafından yetkilendirilmiş servisleri tercih etmeniz sizi ve aracınızı güvence altına alır. Yetkili Antalya UTTS bayileri belirli standartlarla hizmet verir ve teknik yeterliliğe sahiptir. Garanti şartlarını da sunan firmalar, kısa zamanda sisteme geçiş yapmanızı sağlar. Darphane'nin yetkilendirmediği firmalar ise montaj anında aracınıza zarar verebilir ya da TTB'nin doğru takılmaması sisteme entegre olmanızı engelleyebilir. Bu da akaryakıtınızı gider olarak göstermemenize sebep olabilir. Zaman kaybının yanı sıra maddi kayıp yaşamamanız için UTTS Antalya satış noktaları arasında yetkilendirilmiş servisleri tercih etmeniz önem taşır.

UTTS Antalya Montajı İçin Yetkili Servisi Nereden Bulabilirim?

UTTS Antalya montajı için yetkili servislere Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Profesyonel kadrosu ve ileri teknik donanımı ile hizmet veren TURPAK, yetkili servisler arasında öne çıkar. TURPAK'ın UTTS montaj noktaları Antalya'da farklı lokasyonlarda yerini alır. Konumunuza en yakın UTTS montaj noktaları Antalya'da TURPAK sitesinden bulunabilir. Bu noktalara maps bağlantısı ile kolayca ulaşabilirsiniz. Ancak gitmeden önce randevu almanız önemlidir.

Randevu için şimdi TURPAK'ın web sitesini ziyaret edebilir, kendinize en uygun gün ve saatte randevunuzu alabilirsiniz. UTTS montaj Antalya'da güvenle tercih edebileceğiniz şirketin aynı zamanda 7/24 müşteri desteği mevcuttur. UTTS Antalya montajı için şimdi iletişime geçin, güvenle sisteme dahil olun.