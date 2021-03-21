Kıbrıs’ın güneyinde yüzlerce kişi ırkçılığa, dikenli tellere ve baskıcı yönetim anlayışına karşı yürüdü.

Kıbrıs’ın ortasına yeniden örülen dikenli tellere yönelik eylemciler, “Utanç Dikenli Tellere Hayır” pankartı taşıdı.

Kıbrıs İçişleri Bakanlığı ve Eleftherias Meydanı'na giden eylemciler, ırkçılığa ve faşizme karşı sloganlar attı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu eylemde konuştu, düzensiz göçmenlere yönelik insan haklarına sığmayan eylemleri kınadı.

Kıbrıs’ın mültecilere ev sahipliği için Avrupa Birliği’nden verilen fonları sorguladıkları zaman Anastasiadis hükümetinin kendilerine “Kıbrıs'ın yabancılarla dolu olmasını mı istiyorsunuz? Kültürümüzü korumamızı istemiyor musunuz?" dendiğini söyleyen Kiprianu, şu ifadeleri kullandı:

“Onların endişeleri ne kültürümüz, ne de demografik kaygılardır. Çünkü bu onların endişesi olsaydı, Suudi Arabistanlı arkadaşlarının haremlerine bile pasaport vermezlerdi. Bu onların endişesi olsaydı, dünyanın dört yanında buraya hiç adım atmayan insanlara pasaport satmazlardı. Kriterleri insanlık değil, servettir.”