Üstel’in “Temsil Gideri” bakiyesi bitti, 400 bin TL daha eklendi

Bakanlar Kurulu, Başbakanlık bütçesindeki “Temsil Giderleri” ödenek kalemindeki 734 bin 400 TL’lik bakiyeden geriye “17 TL” kalmasından dolayı, “Bilgisayar Alımları ve Yapımları” ödenek kaleminden 400 bin TL’lik ödenek aktarma kararı üretti.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi.

2023 Yılı Mali Bütçesi’nde, Başbakanlık için ayrılan “Temsil Giderleri” toplamda 734 bin 400 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bütçenin yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2023 tarihinden bu yana geçen 7 ayda Başbakan Ünal Üstel’in, 734 bin 383 TL harcadığı ortaya çıkmış oldu.

Üstel’e, önümüzdeki yıla ilişkin bütçenin onaylanacağı güne kadar, yani 4 ay için 400 bin TL’lik ek ödenek aktarılmış oldu.

“Belirli bir mevkinin üçüncü kişiler nezdinde saygınlığını sağlamak ve korumak için yapılan ağırlama, konuklama” olarak kayıtlara geçen “Temsil Giderleri” kaleminden; konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye ve bahşiş gibi ödemeler yapılabiliyor.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

"Başbakana yeme içme parası yetmedi, kaynak aktarıldı”

Yapılan ödenek aktarımıyla ilgili açıklamada bulunan CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Başbakana yeme içme parası yetmedi, kaynak aktarıldı” yorumunu yaptı.

Barçın, “7 ayın sonunda Temsil Giderleri kaleminde 17.77 TL bakiye kaldığı için ödenek aktarımı yapıyorlar 400.000 TL daha hem de ‘Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları’ kaleminden” ifadelerini kullandı.

“Maliye Bakanlığı'na göre ‘Abilerinin’ yeme içmesine kaynak yaratma, bu ülkenin Bilgisayar Yazılımlarının geliştirilmesinden daha önemli” diyen Barçın, “Bu durum, bu ülkede kaynak vardır, sorun kaynağın adil dağıtımıdır söylemimizin ispatıdır” dedi.