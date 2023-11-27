Üstel’in “ihalesiz yakıt alımı” ısrarının sonuçları: Milyonlarca Dolar zarar!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, isim vermeden Sidereal isimli şirketin KIB-TEK’e açtığı dava kapsamında kurumun milyonlarca dolar zarara uğratıldığını ortaya çıkaran mahkeme kararını okudu, “Yaşananlar, 1 kere değil 5 kere istifa etme sebebidir” dedi.

Erhürman, İyi İdare Yasası kapsamında mahkemeye başvuracaklarını belirtti, “Yasa açıkça beliriyor; devleti zarara uğratanları, uğrattıkları zararı ödemekler zorundalar. Bu paralar alınacak” dedi.

Mecliste konuşan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “daha ucuz olacağı” iddiasıyla ihalesiz yakıt alma kararı ürettiğini ancak bu “sevda” kapsamında KIB-TEK’in milyonlarca dolar zarar uğratıldığını belirtti.

KIB-TEK’e yakıt tedariki yapan şirket yerine ihalesiz yakıt alma kararı üreten kurumun, bu kapsamda şirket tarafından dava edildiğini ve milyonlarca dolar zarar uğratıldığının ortaya çıktığını anlatan Erhürman, “Meclisin kayıtlarına geçmesi için” mahkemenin verdiği kararı kürsüden okudu.

Şirketin, “beni zarara uğrattın” diyerek KIB-TEK’e tazminat davası açtığını anımsatan Erhürman, şöyle devam etti:

“Öncelikle mahkeme bir karar üretiyor ve diyor ki KIB-TEK’e, şirketin verdiği teminat mektubunu serbest bırak. İdare ise bunu reddediyor, mahkeme kararına rağmen mektubu yakmak istiyor. Peki mahkeme ne diyor? Yapamazsın diyor. Mahkeme sonra ekliyor; Ara emrini takmıyor musunuz? Mahkemenin emrini kavrayamıyor musunuz? Mahkeme emirlerine riayet edilmesi gerektiğini bilmiyor musunuz? Hukuk veya kural tanımazlık mı yapıyorsunuz? Yoksa tümü mü? Mahkeme, bunu bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlere söylüyor.”

İkinci konuya geçen Erhürman, mahkemenin, KIB-TEK’in 330 bin 164 Dolar gecikme tazminatı için gecikme yapmasının makul bir dayanağı olmadığını bildirdiğini belirterek, “Bu kapsamda mahkeme, KIB-TEK’i şirkete 343 bin 854 Dolar ödemeye mahkum etti” dedi.

“En vahimine şimdi geliyoruz” diyen ERhürman, “İdare, bu davada sadece savunma yapmadı. Ötesine geçti ve ‘ben değil, sen bana tazminat öde’ dedi. İdare, zarar gördüğünü söyledi. İdare, hani çok ucuza geleceği iddiasıyla ihalesiz yakıt almayı tercih ettiği için uğradığı zararları da açıkladı” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“İlk olarak, şirketin 3 ay boyunca yakıt temin etmemsinden dolayı KIB-TEK yüksek fiyatlar ödedi ve 3 milyon 761 bin 882 Dolar zarara uğratıldı. Bunu KIB-TEK mahkemede itiraf ediyor; ihalesiz yakıt alacağını tutturduğu için bu zarara uğruyor. İkincisi, KIB-TEK, sözleşmenin öngördüğü birim fiyatın çok yüksek fiyatına güneyden enerji alarak 8 milyon 808 bin 897 bin Dolar ödemişiz. Neden? İhalesiz şekilde ucuza akaryakıt alacakları için. Kendileri itiraf ediyorlar. Daha sonra KIB-TEK, AKSA’ya fazla enerji bedeli ödüyor: 441 bin 557 Dolar… Başka kaynaklardan alınan yakıtlar için numune analizlilerine 11 bin 820 dolar verdik. Devamında da KIB-TEK gaz tribünlerini fazla çalıştırmak zorunda kaldı, 2 milyon 311 bin 333 dolar da motorin harcadı. Bundan dolayı da zarar etti. KIB-tekin uğradığı milyonlarca dolar zararı kim söylüyor? Mahkeme değil, şirket değil, KIB-TEK söylüyor.”

“Bu 1 kere değil 5 kere istifa etme sebebidir” diyen Erhürman, “Hiç beklemeyeceğim, İyi İdare Yasası diye bir yasa var. Yürürlüktedir. Bu yasa çok açık şekilde, devleti zarara uğratanların, uğrattıkları zarar oranında ödemesi gerektiğini açıkça düzenler. Gideceksiniz mahkemeye; gitmezseniz, biz gideceğiz, bu paralar alınacak” şeklinde konuştu.

Arıklı: İstinafa gideceğiz

Erhürman’ın ardından kürsüye çıkan Hükümet ortaklarından ve KIB-TEK’ten sorumlu eski bakan Erhan Arıklı, ilgili firma ile sözleşmenin kendi döneminde imzalandığını anımsattı.

Şirketle ilgili daha önce “şartnameye aykırı yakıt” tedarik ettiğini ve bu kapsamda şirkete ceza kesildiğini, şirketin de yakıt getirme konusunda kuruma “şantaj” yapıp, cezanın silinmesi halinde yakıt getirebileceğini söylediğini iddia etti.

Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu mahkemeden haberi olmadığını belirterek, “Kurumla da görüşmedik. İstinafa gideceğiz” dedi. “Eminim ki istinafa gittikten sonra bu karar düzeltilecektir” diyen Arıklı, “Çok üzgünüm. Hukuk adına üzgünüm. Kurumun, bu kadar savunmasız bırakılması son derece üzücü” şeklinde konuştu.