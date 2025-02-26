Üstel'in evi için yapılan yol düzenlemesi trafik güvenliğini tehlikeye atıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak-Lapta Anayolu üzerinde "Başbakan" Ünal Üstel’in evine giden bağlantı yolunda yapılan düzenlemeyi yerinde inceledi. Yapılan gözlemler, yol güvenliğini tehlikeye atan bir uygulamanın hayata geçirildiğini ortaya koydu. Örgüt, bugün söz konusu yere giderek durumu protesto etti. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da protesto eyleminde hazır bulundu ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Söz konusu anayolun tamamı beton bariyerlerle bölünmüş olmasına rağmen, "Başbakan" Üstel’in evine ve yakınlarında bulunan dükkanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla belirli noktalarda bu bariyerlerin kaldırıldığı belirtildi. Bu durum, ana yolda seyreden araçların güvenliğini riske atarak, kazalara davetiye çıkarıyor.

CTP Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü yetkilileri, bu noktada daha önce birçok çarpışmanın yaşandığını hatırlatarak, Başbakan Üstel’in trafik güvenliğini hiçe saydığını vurguladı.