“Üstel’e 300 bin, Dürüst’e 200 bin sterlin rüşvet verdim”

Söz konusu iddia, siyasilere ilişkin yaptığı yayınlar ve paylaşımlarla dikkat çeken Serdinç Maypa tarafından sosyal medyada yayınlanan bir ses kaydına dayanıyor.

Maypa’nın telefonda görüştüğü ve sesini kaydettiği anlaşılan iş insanı, Girne’deki teleferik projelerinden birini almak için mevcut başbakan, dönemin UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel ile görüştüğünü ve teleferik konusunu Bakanlar Kurulu gündemine taşıması için vekilden destek istediğini söylüyor.

Telefondaki şahıs, “Ünal Bey, konunun önce Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden Ulaştırma Bakanına rüşvet vermemiz gerektiğini söyledi” dedi, bu kapsamda dönemin Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e 200 bin sterlin rüşvet verdiğini ifade etti.

İş insanı, Ünal Üstel’in tarif ettiği biçimde “200 bin sterlini oturduğu koltuğun arasına koyduğunu” iddia etti.

Daha sonra Ünal Üstel’in kendisine “artık bizi de görürsün” dediğini öne süren iş insanı, toplamda üç farklı noktada Üstel’e toplamda 300 bin sterlin verdiğini söyledi.

İş insanı, 300 bin sterlinlik rüşvetin son 100 binini, Girne Tapu Dairesi karşısında bulunan ve Üstel’e ait olduğunu iddia ettiği markette verdiğini de öne sürdü.