Cumhurbaşkanı Erhürman, UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Khaydarov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Khaydarov'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Khaydarov’ı kabul ederek görüştü.
UNDP tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ hazır bulundu.
