“Görüşme masasında 39 işçinin değil, tüm özel sektörün geleceği var”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), bugün saat 13.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Ektam grevi ile ilgili kritik görüşmenin olacağını açıkladı, masada yalnızca 39 işçinin değil, tüm özel sektörün geleceğinin bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, toplantının işveren tarafı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu arasında yapılacağı belirtilerek, görüşmeden çıkacak sonucun yalnızca Ektam emekçilerini değil, ülkede alın teriyle geçinen tüm özel sektör çalışanlarını doğrudan ilgilendirdiği ifade edildi.

DEV-İŞ, “Özelde Ektam emekçileri, genelde ise tüm özel sektör çalışanları, yasanın kendilerine verdiği meşru yetkiyle haklarını savunmak, korumak ve geliştirmekle yükümlüdür” diyerek sendikal mücadelenin emekçilerin insanca yaşam, güvenceli çalışma ve adil ücret taleplerinin en meşru aracı olduğunu kaydetti.

Görüşme masasından çıkacak kararların emekçilerin haklarını gözeten, sosyal adaleti güçlendiren ve çalışma barışını tesis eden nitelikte olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, işveren tarafının da görüşmeye emekçiye yönelik iyi niyet, sorumluluk ve yapıcı bir anlayışla katılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Unutulmamalıdır ki çalışma hayatında kalıcı çözüm; dayatmalarla değil, diyalog, karşılıklı saygı ve emekçinin hakkını teslim eden adil düzenlemelerle mümkündür” ifadelerine yer verildi.