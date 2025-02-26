Üstel'den Erdoğan’a doğum günü kutlaması

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın doğum gününü bir sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Ünal Üstel, doğum günü mesajına “Sayın Cumhurbaşkanımız” diyerek başladı, “Bugün, milletimize ve ümmetimize adanmış kutlu ömrünüzün yeni bir yılını idrak etmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Üstel Recep Tayip Erdoğan’a hitaben şunları kaydetti:

Rabbim, size sağlık, huzur ve hayırlarla dolu uzun bir ömür nasip etsin. Doğum gününüz mübarek olsun; Allah’ın rahmeti ve bereketi daima üzerinizde olsun. Nice hayırlı ve başarılı yıllar dileriz