Üstel: “Yeni cezaevine tüm mahkumlar taşındı, bugün gurur günümüz”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’ne Temmuz’da başlayan taşınma işlemlerinin tamamlandığını, tüm mahkumların yeni cezaevine taşındığını kaydetti.

Üstel, projenin tamamlanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen kendi finanse ettiği ve bugünün koşullarında 350 milyon TL’ye mal olan çok değerli ve modern bir cezaevine kavuşulduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün gurur günümüz” diyerek, UBP-DP-YDP hükümetinin kurulduğu günden beri icraatlarına devam ettiğini savundu. Üstel, göreve geldikleri ilk günden itibaren hükümet programında yazanları birer birer yerine getirdiklerini iddia etti.

Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti. Ziyarette ayrıca, eğitim ve taşınma işlemleri için ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yetkililer de hazır bulundu.