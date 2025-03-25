"Üstel, 'tüzük geri çekilecek' beyanının arkasında"

Öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS, “çocuklara yönelik başörtüsü tüzüğü” konusunda geri adım atacağını açıklayan Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ünal Üstel’in “tüzük geri çekilecek” söyleminin arkasında olduğunu ifade ettiği, saat 15.00’de gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında bu yönde adım atılacağını söylediği belirtildi.

Sendikalar, 15.00’deki Bakanlar Kurulu toplantısını bekleyeceklerini ifade ettiler.

Toplantı sonrası açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Saat 15.00’de Bakanlar Kurulu’nda, Başbakan Ünal Üstel’in açıklama yaptığı doğrultuda, tüzüğün geri çekileceği ifade edilmiştir. Biz de Bakanlar Kurulu kararını takip edeceğiz” dedi.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ise, “Görüşmede, Başbakan Ünal Üstel açıkça ifade etmiştir ki; ‘Tüzük geri alınacak’ beyanının arkasındadır. Karar bugün netleşecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu konuda bilgi verdi. Laik eğitim ve toplum yapımız için takipteyiz. Gerekli mücadeleyi ortaya koyacağız. Umut ediyoruz ki bu konuda netleşecek” dedi.

Eylem, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Çavuşoğlu’nun “orta yolu bulacağız” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, “Herhangi bir ortayol meselesi yok. Laik eğitim pazarlığı olmaz” ifadelerini kullandı.