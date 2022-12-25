Üstel oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Üstel, partilerin birbirlerine eşit mesafede durduğu, tartışmaya mahal verilmeden, demokratik anlayış içerisinde bir propaganda süreci geçirildiğini belirterek, vatandaşlara da aynı anlayış içerisinde günü bitirme çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel, oyunu saat 11.00'de Alsancak İlkokulu'ndaki 157 no'lu sandıkta kullandı. Başbakan'ın eşi Zerrin Üstel de aynı sandıkta oy verdi.

Oy kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Üstel, uzun bir maraton sonucu bugünlere gelindiğini belirterek, mart ayında İçişleri Bakanı iken başlayan belediye reformu kapsamında, tüm parti temsilcilerinin katılımıyla belediyelerin nasıl birleştirileceği konusunda kriter çalışmaları yapıldığını ve bugüne gelindiğini aktardı.