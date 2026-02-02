Üstel “müsteşarlar neden görevden alındı” sorusundan kaçtı!

Başbakan Ünal Üstel, CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin, “haklarında çok ciddi iddialar olan üst düzey bürokratlarınızı neden görevden aldınız” sorusuna yanıt vermekten kaçtı, “Seçim yok, olacaksa hükümet karar verecek” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin sert eleştirileri arasında kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin “icraatlarını sürdürdüğünü” söyledi, “Seçim Ocak 2027’de. O güne kadar çok işimiz var” dedi. Üstel, erken seçim yerine “gelin yargı reformu yapalım, Mayıs’ın ilk haftasında referanduma gidelim” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Artık memlekette erken seçim yok. Öne alınan seçimdir. Onu UBP, DP ve YDP karar verecek” dedi. Ünal Üstel, “müsteşarları neden görevden aldınız?” soruları eşliğinde kürsüden adeta kaçtı.