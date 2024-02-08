“Üstel köy gezilerinde ‘Taçoy kurultaydan çekilecek’ diyor, öyle bir şey yok”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in köy gezilerinde “Hasan Taçoy kurultayda aday olmayacak, çekiliyor” dediğini iddia etti, “Öyle bir şey yok. Bu kendisinin canının çektiğidir” dedi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’ni “icraatsizlikle” eleştiren Taçoy, vatandaşın şikayetçi olduğuna ifade etti.

Hasan Taçoy, Kanal T’de katıldığı programda Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Taçoy, hükümetin büyük ortağı olan UBP’nin halkla iletişim sorunu yaşadığını söyleyerek, “bunun sebebi kurultaydır. Artık söylemekten yoruldum, 2024 kurultay yılıdır. Parti yetkili organları bir karar alacak ve ona da hepimiz uyacağız” dedi.

Yapılacak kurultayda aday olduğunu yineleyen Taçoy, “Sayın Başbakan geziyor ve Hasan çekilecek diyor. Öyle bir şey yok. Bu kendisinin canının çektiğidir, onu söylüyor. Sağ olsun arada benim de reklamımı yapmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Bana belden aşağı vurmaya çalışan bir başka arkadaş da var” diyen Taçoy, “bunlar seçim arenasında tatsız işlerdir ve ben artık bunları konuşacak değilim” ifadesini kullandı.

Hasan Taçoy, esas bakılması gereken noktanın hükümetin icraatsızlığı olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu konuda şikâyetçi olduğuna vurgu yaptı.

Taçoy, yapılan anketlerin UBP’nin doğru hedefe hareket etmediğini gösterdiğini söyledi.