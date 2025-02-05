“Üstel, istatistik ile yakından uzaktan ilgisi olmayan bir kişiyi kurumun başına atadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İstatistik Kurumu başkanlığına atanan Söğüda Besimler ile ilgili 14 Mayıs 2020’de Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın paylaştığı gönderiye işaret ederek, kamu yönetiminde ‘liyakat’ vurgusunda bulunarak “Kişilerin kendileri ile asla sorunumuz yoktur ama kamu yönetiminde liyakat ile sorunumuz vardır” ifadelerini kullandı.

CTP vekili Barçın, UBP-HP hükümeti döneminde seçim yasaklarından önce Posta Dairesi Müdürlüğü’nden alınarak, İstanbul Mali Müşaviri atandığına ilişkin paylaşım yapan Mutluyakalı’nın gönderisine işaret ederek, “aşağıdaki fotoğrafta yaşananların üzerinden 5 yıla yakın zaman geçmesine karşın değişen hiçbir şey olmamış dünden bugüne belli ki” dedi.

İstatistik Kurumu’nda son dönemde yaşanan usulsüzlükler ve iş bilmezliklere dikkat çeken Barçın, “Şimdi de kurumun başına, aşağıdaki fotoğrafta bahsedilen ve bu alanda sıfır tecrübe ve bilgi sahibi olan kişi kurum dışından, sırf baremi 19 olsun ve emekliliğini de bu baremden alsın diye atanıyor” ifadelerini kullandı.

“Mahvettiler kurumları da kamuya olan güveni de ama az kaldı gidecekler” vurgusunda bulunan Barçın, CTP iktidarında siyasi atamalarda uygulanan Üçlü Kararname’lerin kapsamının daraltılacağını, atamaların liyakata göre Kamu Hizmet Komisyonu aracılığıyla münhal ilan edilerek gerçekleştirilecek sınavlar ile ‘kalıcı’ olarak yapılacağını belirtti.

Barçın’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“14 MAYIS 2020'de paylaşmıştı aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gönderiyi Cenk abi.

UBP-HP Hükümetinde aşağıdaki fotoğrafta yaşananların üzerinden 5 yıla yakın zaman geçmesine karşın değişen hiçbir şey olmamış dünden bugüne belli ki.

Kişilerin kendileri ile asla sorunumuz yoktur ama kamu yönetiminde liyakat ile sorunumuz vardır.

İstatistik Kurumu'nda son yıllarda yaşanan usulsüzlükler, iş bilmezlikler ortada iken şimdi de kurumun başına, aşağıdaki fotoğrafta bahsedilen ve bu alanda sıfır tecrübe ve bilgi sahibi olan kişi kurum dışından, sırf baremi 19 olsun ve emekliliğini de bu baremden alsın diye atanıyor.

Mahvettiler kurumları da kamuya olan güveni de ama az kaldı gidecekler ve CTP iktidarında siyasi atama Üçlü Kararnamelerin kapsamı daraltılacak, atamalar liyakata göre Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile münhal ilan edilerek sınav ile kalıcı olarak yapılacaktır.”