Üstel: İnsanlarımız rahat etsin diye çalışıyoruz

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel, kamuoyunda ‘şaibelerle’ alınan, sınavsız, münhalsiz şekilde yapılan KIB-TEK istihdamlarıyla ilgili konuştu, “İnsanımız rahat etsin diye çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Üstel, 1975’ten bugüne KIB-TEK abone-personel sayısına ilişkin bilgi verdi, “1975’te 40 bin abonesi olan KIB-TEK’te personel sayısı 800’dü. 2017’de de 100 bin aboneye, 800 personel hizmet verdi.

2023’te abone sayısı 220 bine çıktı, personel sayısı 540’lara indi” değerlendirmesinde bulundu.

Hayat pahalılığı ödeneği: 2 değil, 3 kez olması gündemde

Kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneklerinin senede 2 değil, 3 kez yapılması için yasal düzenleme yapıldığını açıklayan Üstel, esnafa sosyal sigorta desteği verilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.

Tam gün eğitim…

Tam gün eğitimle ilgili de konuşan Üstel, kamu okullarında Pazartesi ve Salı günü tam gün eğitime geçileceğini, 2024-2025’te de bunun genele yayılacağını belirtti.

Üstel, “Belki ufak tefek sıkıntılar olabilir, bunları gidereceğiz” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 70 prefabrik okul yapıldığını, bu sayının 80’e tamamlanacağını aktardı.

Pile…

Üstel, Pile yoluna ilişkin sorunun uzun süredir diyalogla çözülmeye çalışıldığını söyledi, Yiğitler yolundaki çalışmaların bugün başlayacağını açıkladı.

Kurultay: 2024 Eylül- Ekim’de

UBP Kurultayı’nı da değerlendiren Üstel, “Erken Kurultay yapmak anlamsız. MYK’da konuştuk, 2024’te yapılmasını kararlaştırdık. 2024 Eylül, Ekim’de yapacağız. Parti içerisinde konuşur, tamamlarız” dedi.

Cevdet Yılmaz ziyareti- Protokol için eylem planı

Yarın adaya gelecek TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TC ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği protokolü çerçevesindeki eylem planı ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını da kaydeden Üstel, bazı bölgelere ziyaret edeceklerini aktardı.

Üstel, Yılmaz’ın ziyaretinde Genel Sağlık Sigortası’nın da gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

“Bize Elektrik Kurumu lazımdır”

Enerjide açık olmaması, elektrik kesintileri yaşanmaması için çalışma yapıldığını belirtti.

İki jeneratör alımı için uluslararası ihaleye çıkıldığını yineledi. “Bize Elektrik Kurumu lazımdır… Kablo ile elektrik gelse bile Teknecik, ‘sıcak santrali’ olarak çalışmak zorundadır. Santralimizi yenilemek zorundayız” dedi.

Uzun zamandır bakılamadığı için bir takım arızalar yaşanıyor. Şu anda da arızalar var. daha güçlü ekip olmak için ekip takviye ederiz.

“Lefkoşa Çevre Yolu’ndaki istimlak sorunları için çalışma…”

Üstel, TC ile protokollerin vatandaşların ‘rahat etmesi’ için yapıldığını kaydetti.

Çift şeritli yolların tümünün TC kaynakları ile yapıldığını dile getiren Üstel, Lefkoşa Çevre Yolu’ndaki istimlak sorunlara ilişkin çalışma yapılacağını ifade etti.

Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’ni güçlendirmek için çalışma yapılacağını söyledi.

Uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması: 2024 için çalışıyoruz

Üstel, yeni Ercan Havaalanı’nın açılmasının ardından uçak seferi sayılarının 70-80’den 120-130’lara çıktığını, bazı özel günlerde bu sayının 160’a kadar çıktığını belirtti.

Daha önce ucuzlayacağı açıklanan bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için 2024 yılına işaret eden Üstel, bu konuda gerek Türk Hava Yolları (THY) gerek Anadolu Jet ile görüşme yapıldığını aktardı.

İlk Evin Projesi: “Özel bankalarla mukayese edecek faiz oranı yok”

‘İlk Evin Projesi’ne ilişkin kredilere yönelik de bilgi veren Üstel, kredilerin yüzde 70’inin kullandırıldığını, kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Üstel, “İlk etapta eleştiriler oldu… Taksit miktarlarının yüksek olduğu söylendi. Özel bankalarla mukayese edecek faiz oranı yoktur. Gençlere kolaylık sağlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal konut projelerinin 2024’te başlayacağını dile getiren Üstel, bu konuda bölgesel dağılımları paylaştı, “Alayköy’e 1500, Güzelyurt’a 1200, Vadili’ye 350, Çayönü’ne 30, Balıkesir’e 120, İskele’ye 900, Hamitköy’e 1000 sosyal konut yapılacak. Bu konuda yasa çalışmaları hazırlıyoruz” dedi.