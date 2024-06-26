Üstel: “Hedefimiz, genç nesilleri korumak”

Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde trafikte uyuşturucu testlerinin önemine dair toplantı düzenlendi.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Ali Adalıer katıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yaşamını İngiltere'de sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Teoman Sırrı, uyuşturucu kullanımının trafikteki tehlikelerine dikkat çekerek, İngiltere'deki uygulamalardan örnekler verdi.

Sırrı konuşmasında, uyuşturucu kullanımının sürücüler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bilimsel verilerle anlatarak, trafikte güvenliğin sağlanması adına düzenli testlerin önemine vurgu yaptı.

Üstel: “Toplumsal huzurun sağlanması için testler yaygınlaştırılmalı”

Başbakan Ünal Üstel, uyuşturucu ile mücadelenin trafikte güvenliği sağlamak açısından da hassasiyet taşıdığını belirterek, bu konuda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Üstel, özellikle genç nesillerin korunması ve toplumsal huzurun sağlanması için bu tür testlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Dünyada savaş ve terörün hüküm sürdüğü pek çok bölgenin perde gerisinde uyuşturucu ticaretinin olduğuna dikkat çeken Üstel, şunları söyledi:

"Ne yazık ki uyuşturucu ticareti ağı üzerinde bulunan Kıbrıs adası da durumdan payını alıyor, artan trafik kazaları ve uyuşturucu kullanımı oranı endişe verici bir boyuta gelmiştir. Ülkemizde sürücülerin uyuşturucu testine tabi tutulması adına çalışmalarımızı başlattık. Trafikte alkol testi gibi uyuşturucu testinin de yapılabilmesi için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençleri kurban seçen bu illet ile mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Aldığımız tüm önlemlerin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede en önemli silahımız farkındalıktır. Çünkü uyuşturucu kullanımının yol açtığı tahribat sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsaldır.”

Başbakanlık bünyesindeki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun farkındalık çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyleyen Üstel, “Uyuşturucu belasının gölgesinde kalan bireyleri ve toplumları kurtarmak için ailelere, eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele eden bireylere rehabilitasyon ve destekleyici tedaviler sunmak için gerekli adımlar atılmasına destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Üstel, “Uyuşturucu ile mücadelede en önemli güç birliktir. Hep birlikte hareket ederek, uyuşturucusuz bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.

Dinçyürek: İşbirliği önemli

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, uyuşturucu testlerinin sağlık boyutuna dikkat çekerek, bu alanda yapılacak iş birliğinin önemine değindi.

Kuni: Çalışmalar artarak devam edecek

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise uyuşturucu ile mücadelede polisin üstlendiği rolü vurgulayarak, trafikte uyuşturucu kullanımıyla ilgili yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.